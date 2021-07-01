Максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки зафиксировано в России

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 679 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 066 (13,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 561 360 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 035 518.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 197 человек.

Летальных случаев за все время: 136 565.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 150,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 605 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02.07.2021 остаются 839 648 человек.