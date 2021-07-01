Реклама
Прислать новость
Мужчину арестовали в Карелии по обвинению в педофилии 2
01.07.2021 18:37
«Ни вдову, ни ребенка мы не бросим»: директор спортцентра рассказал о помощи семье погибшего рабочего в Петрозаводске
01.07.2021 15:16
Строящаяся дорога в центре Петрозаводска превратилась в водный канал (ФОТОФАКТ) 9
01.07.2021 14:30
Перестраивать Сегежу в «приятный для жизни город» будут по проекту экс-главного архитектора Москвы
01.07.2021 16:27

Максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки зафиксировано в России

Новости. Общество
12:14, 02 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Пресс-служба правительства Москвы

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 679 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 066 (13,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 561 360 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 035 518.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 197 человек.

Летальных случаев за все время: 136 565.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 150,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 605 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02.07.2021 остаются 839 648 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-07-02 12:48:12
А сколько, для примера, скончалось от сердечно сосудистых заболеваний?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»