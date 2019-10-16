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Новости. Происшествия
08:05, 16 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Подросток устроил опасный забег по дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Камера наружного наблюдения на Кукковке зафиксировала, как мальчик выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и чуть не попал под машину.

Видеозапись с камеры наружного наблюдения появилась в группе ДТП Петрозаводска и Карелии. Судя по записи, происшествие случилось накануне, 15 октября, около 13.40.

Группа пешеходов стояла на светофоре на улице Ровио возле магазина "Магнит", ожидая, пока загорится зеленый свет. Внезапно на проезжую часть на красный сигнал светофора выбежал мальчик, заметался на дороге и чуть не оказался под колесами проезжавшего автомобиля.

Ребенок упал, поднялся самостоятельно и вернулся на тротуар. Затем к нему подошел водитель и посадил в машину. 

Позже, по словам очевидцев, на место происшествия была вызвана ГИБДД.

 

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