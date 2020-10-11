Мальчик, пострадавший в ДТП в центре Петрозаводска, идет на поправку

Ребенок, попавший вместе с девочкой под колеса автомобиля на площади Кирова, переведен из реанимации в отделение Детской республиканской больницы.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном Минздраве.

"Мальчик после ДТП проходит лечение в отделении больницы", - рассказали в министерстве.

Напомним, утром четвертого октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля "Toyota". Машина двигалась на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП мальчик попал в реанимацию, девочке назначено амбулаторное лечение.