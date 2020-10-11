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Мальчик, пострадавший в ДТП в центре Петрозаводска, идет на поправку

Новости. Общество
12:37, 12 Октября 2020
фото: © Елена Афонина/ТАСС
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Ребенок, попавший вместе с девочкой под колеса автомобиля на площади Кирова, переведен из реанимации в отделение Детской республиканской больницы.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном Минздраве.

"Мальчик после ДТП проходит лечение в отделении больницы", - рассказали в министерстве.

Напомним, утром четвертого октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля "Toyota". Машина двигалась на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП мальчик попал в реанимацию, девочке назначено амбулаторное лечение.

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Комментарии

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кир
2020-10-12 14:19:45
Взрослых выпороть, кто был с ними.
zanoza
2020-10-12 14:01:06
Скорейшего выздоровления ребёнку! Родителям -терпения и веры!
Гость
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