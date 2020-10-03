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Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

Новости. Происшествия
13:15, 04 Октября 2020
фото: Камера компании "Сампо.ру" / скриншот
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В Минздраве республики сообщили о состоянии здоровья детей, которых сегодня утром сбил автомобилист в центре карельской столицы.

Утром четвертого октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наблюдения "Сампо.ру". На записи видно, что после наезда один из детей поднимается и убегает на тротуар, а второй остается лежать на дороге. Затем ребенка переносит на тротуар один из взрослых.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, на данный момент мальчик находится в реанимации, девочке назначено амбулаторное лечение.

Напомним, инцидент произошел четвертого октября, в воскресенье, в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева в 10 часов 37 минут. Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей.

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Комментарии

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Новый
2020-10-04 13:50:30
Надо разобраться по закону,а потом уже наказывать!
кир
2020-10-04 13:23:25
Мой посыл жестоко наказать водителя остается в силе.
Юрок Фокс
2020-10-04 15:12:58
кир, ты имбецил
Изя
2020-10-04 13:55:54
Кому твой посыл на хрен нужен , кроме тебя самого )) Указание Червочкину ????)))
Гость
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