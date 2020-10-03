Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

В Минздраве республики сообщили о состоянии здоровья детей, которых сегодня утром сбил автомобилист в центре карельской столицы.

Утром четвертого октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наблюдения "Сампо.ру". На записи видно, что после наезда один из детей поднимается и убегает на тротуар, а второй остается лежать на дороге. Затем ребенка переносит на тротуар один из взрослых.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, на данный момент мальчик находится в реанимации, девочке назначено амбулаторное лечение.

Напомним, инцидент произошел четвертого октября, в воскресенье, в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева в 10 часов 37 минут. Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей.