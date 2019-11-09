"Мальчик транспортабелен, ждем из Питера вертолет МЧС" - министр здравоохранения Карелии рассказал о состоянии ребенка, упавшего с 5 этажа

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии мальчика из Костомукши, который получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа.

"Состояние 12-летнего ребенка из Костомукши, получившего тяжелые травмы при падении с 5 этажа, стабилизировано, - написал министр на своей странице в соцсети. - ребенок транспортабелен. Ждем из Питера вертолет МЧС, который доставит мальчика в Детскую республиканскую больницу".

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа.

"Выяснилось, что наш вертолет санитарной авиации в ремонте, и единственная возможность спасти ребенка – доставить его в Детскую республиканскую больницу бортом МЧС России, - сообщил министр вечером 8 ноября. - Достигнута предварительная договоренность о том, что борт МЧС вылетит в Костомукшу из аэропорта "Пески".