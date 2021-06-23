Маленькая девочка стала жертвой отца-педофила в Карелии

В Беломорском районе осужден 43-летний мужчина, признанный виновным в преступлении против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери, сообщили в Следкоме Карелии.

Собранные следственным отделом по Беломорску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней дочери иные действия сексуального характера.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет 2 месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.