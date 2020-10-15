Маленькая школьница попала под машину во дворе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Первоклассница получила травмы, попав под машину в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сегодня, 16 октября, в 12.47 в районе дома № 3 по улице Чистая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка и автомобиля Toyota.

В результате происшествия первоклассница получила травмы.

Страшные кадры попали в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей контролировать передвижения детей, объяснять правила безопасного передвижения во дворе.