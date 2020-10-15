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Маленькая школьница попала под машину во дворе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
17:01, 16 Октября 2020
фото: ©
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Первоклассница получила травмы, попав под машину в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сегодня, 16 октября, в 12.47 в районе дома № 3 по улице Чистая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка и автомобиля Toyota.

В результате происшествия первоклассница получила травмы.

Страшные кадры попали в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей контролировать передвижения детей, объяснять правила безопасного передвижения во дворе.

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Комментарии

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Андрей Фёдоров
2020-10-16 17:56:11
Виноват владелец движущего средство !
Горожанин
2020-10-16 17:44:54
По дворам надо не ехать, а ползти км 5 в час! Ребенок может выскочить в любой момент, как вот тут. Слава богу, обошлось! Все



кир
2020-10-16 18:17:02
Горожанин, так точно!
бюджет
2020-10-16 17:27:54
Помню с детства: переходя улицу посмотрите налево, посмотрите направо.... автобус обходить только сзади.... Вывод: водитель НЕ виноват, во ВСЕМ виноваты родители.
кир
2020-10-16 17:09:01
Водитель был травмирован очевидцами? Зачем, гад быстро ехал по двору? Только мстить. Иного они не понимают.
однозначно
2020-10-16 17:06:24
Пофиг. Все хороши.
Гость
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