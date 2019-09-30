Маленькие дети пострадали в ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло 29 сентября на пересечении улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.30 на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана водитель ВАЗ-21060 отвлекся от управления и наехал на стоящий на перекрестке автомобиль Lada Largus.

Пострадали пассажиры автомобиля Lada: 39-летняя женщина и дети 3 и 7 лет. Пострадавшие осмотрены на месте ДТП, от госпитализации отказались.