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Новости. Происшествия
08:50, 30 Сентября 2019
фото: ©РИА Новости / Максим Богодвид

Маленькие дети пострадали в ДТП в Петрозаводске

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ДТП произошло 29 сентября на пересечении улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.30 на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана водитель ВАЗ-21060 отвлекся от управления и наехал на стоящий на перекрестке автомобиль Lada Largus.

Пострадали пассажиры автомобиля  Lada: 39-летняя женщина и дети 3 и 7 лет. Пострадавшие осмотрены на месте ДТП, от госпитализации отказались.

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Комментарии

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кир
2019-09-30 10:21:54
После аварии водителя травмировали вручную и ввели в состояние искусственной комы. Так должно быть. Меньше отвлекаться будут. А то ничего они не боятся. :)
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