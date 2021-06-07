Маленькие пациенты испортили стены в детской консультации больницы в Карелии

Благоустроенные помещения детской консультации Питкярантской ЦРБ вновь нуждаются в ремонте.

В паблике районной газеты «Новая Ладога» опубликовали пост сотрудницы Детской консультации, переживающей за состояние помещений учреждения.

«Сколько сил и труда было вложено мной для того, чтобы у нас в детской консультации появилась зона комфортного пребывания. В выходные дни я приходила, рисовала, изыскивали возможность приобретения необходимого для оснащения помещения. Радовались достигнутому. И что сейчас? Зашла на любимую работу, а там разрисованные стены и неприятные надписи. Неужели сложно присмотреть за своим ребёнком? Стереть самой или попросить сотрудников стереть следы работы ваших детей. Все дети талантливы и должны творить. Но может стоит обратить внимание ребёнка, что он не дома и на стенах рисовать не стоит? Ну, а надпись явно писал не дошколенок… Красиво и чисто не там, где убирают, а там, где не пачкают. К сожалению часть одного рисунка испорчена. Стирка абразивным материалом приведёт к повреждения краски», — пишет Ольга Логинова.

Жители Питкяранты, поддерживающие сотрудницу Детской консультации, предлагают ввести обязательную установку видеокамер как в школах, садиках, так и в поликлиниках.

«Для наказания вот таких „творческих“ личностей. Ну и для решения каких-либо конфликтных ситуаций», — комментируют в паблике питкярантской газеты.

Ранее сообщалось, рабочие в Петрозаводске восстанавливают изуродованные надписями и разломанные вандалами детские городки.