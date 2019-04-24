Маленькие танцоры из Карелии победили во Всероссийском конкурсе

Маленькие воспитанники танцевальной студии стали первыми на Всероссийском конкурсе "Юный танцор", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ученики студии сценического танца SAVE танцевального клуба "Ритм" победили на Всероссийском конкурсе "Юный танцор", который проходил в Санкт-Петербурге 21 апреля.

В номинации "Эстрадный танец. Бэйби. Малая группа" они стали лучшими среди пяти детских коллективов. Номер "Сони", поставленный на музыкальную композицию карельской группы "Мюллярит", произвел неизгладимое впечатление на зрителей и судей.

Юным танцорам всего по 5-6 лет, и это было их первое участие в большом турнире.