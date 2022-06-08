Маленьким хоккеистам Петрозаводска купили новые клюшки и шайбы

Новое оборудование закупили для хоккеистов спортивной школы № 6 Петрозаводска, сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

В петрозаводскую спортшколу № 6 были закуплены новые клюшки, шайбы и сумки для перевозки экипировки. Юные хоккеисты будут заниматься с новым оборудованием благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Федеральный проект „Спорт — норма жизни“ реализуется в нашей стране с 2019 года и решает важную задачу — к 2030 году довести количество занимающихся физкультурой и спортом жителей России до 70 процентов», сообщили в паблике.