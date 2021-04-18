Малоформатным магазинам и кафе в Карелии предлагают снизить налоговую нагрузку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова предложила изменить принцип расчёта налога по патентной системе налогообложения, чтобы снизить нагрузку на небольшие по площади точки торговли и общепита.

С такой инициативой бизнес-омбудсмен выступила на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству при правительстве Карелии.

Гнетова сослалась на обращения предпринимателей, по словам которых действующая система расчета по ПСН для розничной торговли и общественного питания ведёт к неравенству между небольшими по площади и крупными предприятиями торговли и общественного питания. Потенциально возможный доход, от которого зависит размер налога, рассчитывается за каждый обособленный объект и не зависит от занимаемой площади. Почему это ведет к неравенству и как его предлгается устранить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".