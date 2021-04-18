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Малоформатным магазинам и кафе в Карелии предлагают снизить налоговую нагрузку

Новости. Экономика
13:56, 19 Апреля 2021
фото: pixabay
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова предложила изменить принцип расчёта налога по патентной системе налогообложения, чтобы снизить нагрузку на небольшие по площади точки торговли и общепита.

С такой инициативой бизнес-омбудсмен выступила на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству при правительстве Карелии.

Гнетова сослалась на обращения предпринимателей, по словам которых действующая система расчета по ПСН для розничной торговли и общественного питания ведёт к неравенству между небольшими по площади и крупными предприятиями торговли и общественного питания. Потенциально возможный доход, от которого зависит размер налога, рассчитывается за каждый обособленный объект и не зависит от занимаемой площади.

Почему это ведет к неравенству и как его предлгается устранить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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