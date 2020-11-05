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Малокомплектным школам в Карелии разрешат после каникул не переходить на "дистант"

Новости. Общество
19:33, 06 Ноября 2020
фото: Скриншот Прямая линия главы в "Вконтакте"
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Глава Карелии рассказал, какие школы смогут с 9 ноября работать в обычном режиме.

В ходе прямой линии руководитель региона Артур Парфенчиков сегодня прокомментировал новые ограничения, которые введены в республике из-за эпидситуации с коронавирусом.

"Мы находимся в очень тесной обратной связи. Вносим коррективы. В частности, после наших мер по дистанционному формату обратился ряд учителей из небольших школ. Мы приняли решение, что в населенных пунктах, где небольшие школы до 200 учеников, где мягкая эпидемиологическая обстановка по согласованию с Минздравом учреждения смогут продолжать работать в обычном режиме", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии распорядился отправить учеников с 5 по 8 классы, а также 10-классников после каникул на дистанционное обучение. С 9 по 30 ноября эти ученики средней и старшей школы будут учиться из дома. К коррекционным школам данное ограничение не относится – они работают в обычном режиме.

Напомним, в Карелии родители потребовали от властей организовать нормальный учебный процесс, а не перекладывать все на их плечи.

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