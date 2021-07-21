Малолетний форточник в райцентре Карелии обокрал четыре квартиры

В Олонце в отношении 14-летнего подростка расследуется уголовное дело за кражи из частных домов, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствие установило, что с февраля по апрель в поселках Олонецкого района Нинисельга и Пряжа 14-летний подросток через форточку проникал в частные дома, откуда похищал домашнюю утварь.

В поселке Пряжа несовершеннолетний из незапертого сарая вывез два велосипеда. К своим преступным действиям привлекал друзей, таких же подростков, но не достигших возраста уголовной ответственности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.