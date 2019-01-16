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Новости. Происшествия
09:21, 16 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Малолитражка в Петрозаводске сбила пенсионерку на пешеходном переходе

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На Древлянке 67-летняя женщина попала под колеса иномарки, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший вторник 15 января в 08.45 на ул. Древлянка, д. 22. Водитель, управляя автомобилем Toyota Yaris, совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка в ДТП получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.

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