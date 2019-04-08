Малый бизнес Карелии теряет работников

Численность жителей Карелии, работающих на малых и микропредприятиях, в 2018 году сократилась на 8,2%.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. На основании полученных данных был составлен рейтинг регионов России по вовлеченности населения в малый бизнес.

Выяснилось, что доля жителей Карелии, работающих на малых и микропредприятиях в 2018 году снизилась до 16,8% от общей численности трудоустроенного населения, пишут "Вести Карелии".

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