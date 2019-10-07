Малый бизнес сможет возмещать налоги без визита в ФНС

Сбербанк запустил сервис, который позволяет предприятиям малого и микробизнеса возмещать налоги из бюджета, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк начал тиражирование продуктов "Возмещение налогов из бюджета НДС/Акцизы" для малого и микробизнеса. Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк бизнес онлайн для отправки его в налоговую инспекцию", - говорится в сообщении.

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