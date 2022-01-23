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Малыш, жестоко избитый отцом в Петрозаводске, почти полтора года находится в ИТАРе

Новости. Криминал
11:47, 24 Января 2022
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Состояние мальчика, попавшего в реанимацию в возрасте 4-х месяцев после избиения отцом, остается тяжелым.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, ребенок, который уже 1 год и 4 месяца находится в Детской республиканской больнице, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе.

«Ребенок жив. Состояние ребенка прежнее», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября 2020 года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

В Следкоме Карелии «Столице на Онего» сообщили, что в данный момент уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью, рассматривается в суде.

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Комментарии

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