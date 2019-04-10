Малышева показала упражнения "для потрясающего секса"

Активности сделают совокупление "незабываемым".

Российская телеведущая Елена Малышева разместила на своей странице в Instagram публикацию с десятью упражнениями "для потрясающего секса", пишет "МК".

В посте изображена картинка с различными физическими упражнениями, которые выполняют женщины. Они, с точки зрения ведущей, должны способствовать "потрясающему сексу". Ознакомиться со списком упражнений "для потрясающего секса" Малышева предложила в Stories.

Ссылка в Stories ведет на медицинский интернет-портал телеведущей под названием "Здоровье". В представленном материале перечисляются активности, которые "сделают секс незабываемым": кардионагрузки, плавание, укрепление мышц брюшного пресса и туловища, поза лягушки, шарнир, упражнение Кегеля, планка, растяжка "кошка-собака", а также подъем таза. Кроме того, подчеркивается, что любого рода совместные тренировки помогают сохранить отношения.