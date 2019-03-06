Малышева принесла в студию свою голову

Таким образом она решила рассказать о болезни Альцгеймера.

Известная телеведущая Елена Малышева не так давно оказалась в эпицентре обсуждения своих коллег из мира шоу-бизнеса. Многие звезды остались в шоке от "танца матки", который был продемонстрирован в студии ее программы "Жить здорово".

Сама телеведущая отметила, что не видит в этом ничего страшного. По ее мнению, только в таком формате можно донести до зрителей насущные проблемы со здоровьем, которые касаются каждого.



Кадр из шоу

Между тем Малышева, судя по всему, решила продолжать шокировать зрителей. Так, на запись очередной программы она принесла макет собственной головы. Другие соведущие поступили также, пишет Teleprogramma.pro.

Малышева в эфире программы заметила, что болезнь Альцгеймера очень опасна. Если вдруг у кого-то случился этот ужасный недуг, то хотелось бы иметь запасную голову. Ведущая отметила, что страдающие этой болезнью могут и не вспомнить своих близких.