Мам в декрете бесплатно обучат бухгалтерскому делу в Петрозаводске

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Агентство занятости населения предлагает женщинам, находящимся в официальном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, пройти бесплатную профподготовку, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Обучение возможно последующим специальностям:
- "Учет складских операций" (занятия дистанционные, требуемый уровень образования – не ниже среднего общего);
- "Бухгалтер по заработной плате, кассир" (занятия очные, требуемый уровень образования – не ниже среднего профессионального).
При обращении в Агентство занятости населения Петрозаводска (межрайонное) необходимо предоставить:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- заверенная копия приказа от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
- документ об образовании.
Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Маршала Мерецкова, 14.
Тел. 59-26-76, 59-26-19.
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