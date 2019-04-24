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Новости. Общество
17:20, 24 Апреля 2019
фото: © Пресс-служба православной службы помощи "Милосердие"

Мам в декрете бесплатно обучат бухгалтерскому делу в Петрозаводске

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Агентство занятости населения предлагает женщинам, находящимся в официальном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, пройти бесплатную профподготовку, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обучение возможно последующим специальностям:

- "Учет складских операций" (занятия дистанционные, требуемый уровень образования –  не ниже среднего общего);

- "Бухгалтер по заработной плате, кассир" (занятия очные, требуемый  уровень образования –  не ниже среднего профессионального).

При обращении в Агентство занятости населения Петрозаводска (межрайонное) необходимо предоставить:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка;

- заверенная копия приказа от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

- документ об образовании.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Маршала Мерецкова, 14.

 Тел. 59-26-76, 59-26-19.

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