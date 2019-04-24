Мам в декрете бесплатно обучат бухгалтерскому делу в Петрозаводске

Агентство занятости населения предлагает женщинам, находящимся в официальном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, пройти бесплатную профподготовку, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обучение возможно последующим специальностям:

- "Учет складских операций" (занятия дистанционные, требуемый уровень образования – не ниже среднего общего);

- "Бухгалтер по заработной плате, кассир" (занятия очные, требуемый уровень образования – не ниже среднего профессионального).

При обращении в Агентство занятости населения Петрозаводска (межрайонное) необходимо предоставить:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка;

- заверенная копия приказа от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

- документ об образовании.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Маршала Мерецкова, 14.

Тел. 59-26-76, 59-26-19.