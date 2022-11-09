Мама, потерявшая 12-летнюю дочь в ДТП на юге Карелии, по крупицам собирает информацию о трагедии

В Олонце женщина через соцсеть ищет свидетелей и собирает информацию о ДТП, в котором погибла ее дочь.

Мама 12-летней девочки разыскивает свидетелей и любую информацию о трагической дорожной аварии в Олонце, в которой погибла ее дочь.



«Под колесами грузовика погибла моя 12-летняя дочка Сонечка. В настоящее время по факту ДТП проводится следствие. Очень прошу и умоляю, не останьтесь равнодушными к моему горю и моей утрате. Всех, кто был свидетелем этой страшной аварии или обладает какой-либо информацией, прошу написать мне в личные сообщения или позвонить по телефону 8 953-529-02-94», — говорится в сообщении олончанки, которое опубликовано в паблике «Подслушано в Олонце».





По ее словам, ДТП произошло 13 сентября этого года около 16.00 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Комсомольская и Школьная.



«Важна любая информация, даже та, которая, на первый взгляд, кажется незначительной. Прошу, не оставайтесь в стороне, помогите матери, потерявшей своего ребенка», — сказано в обращении.



Напомним, в сводке Госавтоинспекции Карелии говорилось о том, что смертельная авария произошла на 14 километре автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта».

По предварительным данным ГИБДД республики, 13 сентября в 16.00 49-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-131 сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде.



В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась. Проводится проверка.