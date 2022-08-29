Грузовик насмерть задавил ребенка в районе Карелии

В Олонце водитель автомобиля насмерть сбил 12-летнюю девочку на велосипеде, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП на 14 км автодороги "Олонец-Питкяранта-Лепясилта".

По предварительным данным, в минувший вторник, 13 сентября, в 16 часов 49-летний водитель грузового автомобиля "ЗИЛ-131" совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде.

В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась. По факту ДТП проводится проверка.