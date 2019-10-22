Мама Тимати сделала тату (ФОТО)

Симона Юнусова украсила свое тело новой татуировкой в честь рождения внука Ратмира.

Мать Тимати (Тимура Юнусова) продемонстрировала результат посещения тату-салона. Женщина попросила набить на своем теле дату рождения внука Ратмира, которого ей подарила модель Анастасия Решетова. Симона поделилась кадрами, на которых запечатлена работа мастера, пишет Cosmopolitan.

На руке Юнусовой красуются только римские цифры, обозначающие 16 октября 2019 года. Татуировка нанесена под предыдущей – 19 марта 2014 года. Это дата появления на свет внучки Алисы, которую родила бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова.