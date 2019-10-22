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Новости. Общество
21:30, 22 Октября 2019
фото: ©instagram.com/simona280/

Мама Тимати сделала тату (ФОТО)

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Симона Юнусова украсила свое тело новой татуировкой в честь рождения внука Ратмира.

Мать Тимати (Тимура Юнусова) продемонстрировала результат посещения тату-салона. Женщина попросила набить на своем теле дату рождения внука Ратмира, которого ей подарила модель Анастасия Решетова. Симона поделилась кадрами, на которых запечатлена работа мастера, пишет Cosmopolitan. 


©instagram.com/simona280/

На руке Юнусовой красуются только римские цифры, обозначающие 16 октября 2019 года. Татуировка нанесена под предыдущей – 19 марта 2014 года. Это дата появления на свет внучки Алисы, которую родила бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова.

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2019-10-22 21:36:03
Фиг знает. Они размножаются, блин
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