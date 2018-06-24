09:59, 24 Июня 2018
Мамочки с колясками и беременные женщины единой колонной выйдут на улицы Петрозаводска
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В столице Карелии состоится традиционный парад колясок.
Парад колясок - это фееричное действо, в котором тематически оформленные коляски, самокаты, велосипеды и прочая детская "техника" пройдут праздничным шествием по набережной Онежского озера. В этом году парад колясок состоится в День города, 30 июня.
Принять участие может каждый. Достаточно продумать образ коляски и до 28 июня подать заявку в оргкомитет.
К праздничному шествию по традиции присоединяется парад будущих малышей (для беременных женщин) и парад близняшек (одинаково одетые близнецы, двойняшки и тройняшки.
Подробности об участии в парадах – здесь.
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