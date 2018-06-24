Мамочки с колясками и беременные женщины единой колонной выйдут на улицы Петрозаводска

В столице Карелии состоится традиционный парад колясок.

Парад колясок - это фееричное действо, в котором тематически оформленные коляски, самокаты, велосипеды и прочая детская "техника" пройдут праздничным шествием по набережной Онежского озера. В этом году парад колясок состоится в День города, 30 июня.

Принять участие может каждый. Достаточно продумать образ коляски и до 28 июня подать заявку в оргкомитет.

К праздничному шествию по традиции присоединяется парад будущих малышей (для беременных женщин) и парад близняшек (одинаково одетые близнецы, двойняшки и тройняшки.

Подробности об участии в парадах – здесь.