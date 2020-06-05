Мантуров: Инвестпроекты в Карелии будут поддерживать и после завершения работы Госкомиссии

Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики удалось достичь существенных результатов, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

О дальнейшей поддержке инвестроектов заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий в данной комиссии рабочую группу по развитию промышленного производства, проектов в сфере науки, природопользования, экологии и туризма.

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. День Карелии, приуроченный к созданию в 1920 году Карельской трудовой коммуны, отмечается 8 июня.

"Несмотря на приближение юбилея и завершение работы госкомиссии, мы продолжим оказывать поддержку региону и инвестиционным проектам, в том числе через утвержденную в апреле 2020 года индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелия", – сказал глава Минпромторга.



Промышленность, сельское хозяйство, туризм и экология

Министр упомянул ряд приоритетных направлений, координацию по которым осуществляет возглавляемая им рабочая группа.

Как напомнил глава министерства, благодаря инвестициям в размере около 400 млн рублей возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, где уже построено и передано заказчикам 16 судов различного типа. По словам Мантурова, портфель заказов предприятия на ближайшие три года сформирован в объеме 4 млрд рублей, ведется строительство шести судов.

"Дальнейшие планы включают глубокую модернизацию производственных мощностей завода", – сказал министр, добавив, что завершается разработка соответствующей проектно-сметной документации.



Мантуров упомянул также создание по совместной программе Минпромторга и Минобрнауки инжинирингового центра при Петрозаводском государственном университете, появление новых приоритетных проектов в сфере деревообработки, являющейся одной из доминирующих отраслей промышленности в регионе и так далее.

"Другие отрасли экономики Карелии, от которых мы ждем роста – это сельское хозяйство и туризм", – продолжил министр.



Он, в частности, отметил "качественные подходы к работе с инвесторами и увеличение региональной поддержки" аграрного сектора республики почти в два раза за последние два года: с 242 млн рублей в 2017 году до 472 млн рублей в 2019. В части развития туризма же, как напомнил Мантуров, созданы туристско-рекреационные кластеры "Южная Карелия" и "Легенды Карелии", включающие объекты инфраструктуры и горнолыжный центр, "работа по развитию которых активно продолжается".

Кроме того, среди изменений, которые положительно скажутся на развитии региона, Мантуров назвал включение территорий Беломорского, Лоухского и Кемского районов Карелии в Арктическую зону РФ, подчеркнув, что "теперь и там будут действовать программы по развитию Арктики".

Глава Минпромторга также обратил внимание на внедрение в Карелии современных подходов к обращению с ТКО и уменьшение количества свалок с 467 до 269, создание национального парка "Ладожские шхеры" и региональных заповедников и в целом активную работу в республике в области охраны окружающей среды.