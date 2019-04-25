Марафон кантелистов пройдет в Карелии

Около 100 музыкантов со всей Карелии примут участие в III Республиканском марафоне кантелистов, сообщили в ансамбле "Кантеле".

Около ста человек из разных уголков Карелии соберутся в Петрозаводске 26 апреля, чтобы принять участие в III Республиканском марафоне кантелистов. Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" приглашает всех желающих услышать их игру, познакомиться с национальным музыкальным символом Карелии – кантеле, посетить мастерскую, где изготавливают народные инструменты.

Среди "марафонцев" - профессионалы и музыканты-любители из Петрозаводска, Пряжи, Олонца, Шелтозеро и Кондопоги. Ограничений по возрасту и по уровню мастерства нет: на одной сцене будут выступать студенты Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова и воспитанники Финно-угорского детского сада "Лумикелло", оркестр Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" и учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств.

Марафон – это дружеское общение, передача опыта и концертная программа. Музыканты исполнят около 40 произведений, среди которых народные наигрыши, композиции великих классиков и современных авторов, мелодии из мультфильмов и кинофильмов.

Главная цель марафона – сохранение и развитие интереса к музыкальному символу Карелии – кантеле. В этом году марафон посвящается 100-летию знаменитого музыканта-кантелиста Максима Гаврилова.

Время и место проведения III Республиканского марафона кантелистов: 26 апреля, 15.00–19.00, зал Дома «Кантеле» (г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 6).