Марафон ползунков и забег ходунков пройдут в Карелии

Физкультурно-оздоровительный комплекс Питкяранты 10 октября откроет свои двери для участников II Детской Олимпиады "Маленький Чемпион", сообщили в Минспорта Карелии.

Мероприятие состоится в расширенном формате: в программе соревнований появится новая дисциплина "Полоса препятствий", что позволит расширить возрастной диапазон участников до 5 лет включительно.

В рамках II Детской Олимпиады "Маленький Чемпион" семьи с детьми от 6 месяцев и до 5 лет Питкярантского района смогут принять участие в трех видах соревнований:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 12 месяцев включительно.

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно.

- "Полоса препятствий" - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 5 лет включительно в сопровождении одного родителя.

Подать заявку на участие во II Детской Олимпиаде "Маленький Чемпион" можно до 8 октября в группе мероприятия.