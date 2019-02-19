Марафон в Карелии соберет лыжников из России, Финляндии и Франции

В Петрозаводске 23 февраля в рамках лыжного фестиваля KareliaSkiFest пройдет большой семейный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

По информации оргкомитета лыжного фестиваля, праздник стартует в 10.00 на спортивном комплексе "Курган". Любителей уличных гуляний ждет развлекательная программа: конкурсы, семейная эстафета, армреслинг, перетягивание каната, метание валенка, полевая кухня с традиционной гречневой кашей с тушенкой и вкусным чаем.

Главным спортивным событием первого дня фестиваля станет лыжный марафон. Для участников подготовлена не только обновлённая трасса, но и сюрприз – вместе с ними марафон побежит олимпийская чемпионка, звезда мирового биатлона Надежда Скардино.

"Впервые за долгое время она примет участие в лыжном марафоне. Вместе с участниками из 137 городов России, Финляндии и Франции Надежда проедет 50 км по лыжным трассам Петрозаводска. Все желающие смогут познакомиться с Надеждой лично, сделать фото и получить автограф", - рассказали организаторы.

Во второй день KareliaSkiFest, 24 февраля в 11.00 от отеля "Фрегат" стартует беговая экскурсия по историческому центру Петрозаводска. На финише бегунов будут ждать угощения и горячий чай.