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Марина Никишина: "Все участники голосования будут защищены, меры безопасности – беспрецедентные"

Новости. Общество
17:45, 15 Июня 2020
фото: Национальная библиотека Карелии
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Директор Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина высказала свое мнение по поводу необходимости принять участие в голосовании по изменению Конституции.

1 июля состоится Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. При его организации будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабилизировалась, организаторы важного и масштабного события сделают все, чтобы защитить граждан на участках и вне помещений для голосования.

Вот что сказала по этому поводу руководитель Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина:

- Я считаю, что все граждане России должны принять участие в этом важном мероприятии и высказать свою точку зрения по поводу поправок в Конституцию. Власти сейчас делают все, чтобы голосовать было легко и безопасно. И люди это понимают. Уж если наши читатели вернулись в библиотеки, - сдают, берут, обменивают книги, - при этом, научились пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдают социальную дистанцию, - то при голосовании, тем более нечего бояться. Надо идти и совершенно спокойно голосовать. Потому что мероприятие на самом деле очень важное для каждого из нас. И на участках будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, - маски, перчатки, температурный контроль. Этим сегодня занимаются и Центральная избирательная комиссия, и правительство Карелии, и власти в районах. Чтобы все прошло хорошо. И я уверена, так и будет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-06-15 18:35:35
Да уже насмотрелись на беспрецедентные меры за время карантикул. Упаси боже от новых!
goo
2020-06-15 17:59:39
Интересно мнение директора главной бани и ТЭЦ по поводу голосования.
Гость
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