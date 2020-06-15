Марина Никишина: "Все участники голосования будут защищены, меры безопасности – беспрецедентные"

Директор Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина высказала свое мнение по поводу необходимости принять участие в голосовании по изменению Конституции.

1 июля состоится Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. При его организации будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабилизировалась, организаторы важного и масштабного события сделают все, чтобы защитить граждан на участках и вне помещений для голосования.

Вот что сказала по этому поводу руководитель Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина:

- Я считаю, что все граждане России должны принять участие в этом важном мероприятии и высказать свою точку зрения по поводу поправок в Конституцию. Власти сейчас делают все, чтобы голосовать было легко и безопасно. И люди это понимают. Уж если наши читатели вернулись в библиотеки, - сдают, берут, обменивают книги, - при этом, научились пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдают социальную дистанцию, - то при голосовании, тем более нечего бояться. Надо идти и совершенно спокойно голосовать. Потому что мероприятие на самом деле очень важное для каждого из нас. И на участках будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, - маски, перчатки, температурный контроль. Этим сегодня занимаются и Центральная избирательная комиссия, и правительство Карелии, и власти в районах. Чтобы все прошло хорошо. И я уверена, так и будет.