Марокканец бежал в Финляндию из Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Перебежчик попросил у финнов политического убежища.
Финские пограничники задержали очередного перебежчика на карельском участке российско-финляндской границы. Им оказался 30-летний гражданин Марокко, который попросил у финских властей политического убежища.
Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел на прошлой неделе, 22 ноября, в коммуне Париккала, расположенной по соседству с Лахденпохским районом Карелии. Марокканского перебежчика заметили местные жители – мужчина пытался остановить проезжавшие мимо машины. По словам задержанного, до границы он добирался из Санкт-Петербурга.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
27.11.2018, 19:10
21.11.2018, 11:40
23.11.2018, 20:20
25.11.2018, 09:30
27.11.2018, 11:26
21.11.2018, 19:40
Аналитика
Сегодня 13:52
Капитал
Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.
27.11.2018 15:39
27.11.2018 15:35
27.11.2018 13:29
26.11.2018 10:46
Чтиво
27.11.2018 11:14
Частная жизнь
Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.
23.11.2018 13:09
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
Медиа
27.11.2018 13:42
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии