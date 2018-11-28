Марокканец бежал в Финляндию из Карелии

Перебежчик попросил у финнов политического убежища.

Финские пограничники задержали очередного перебежчика на карельском участке российско-финляндской границы. Им оказался 30-летний гражданин Марокко, который попросил у финских властей политического убежища.

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел на прошлой неделе, 22 ноября, в коммуне Париккала, расположенной по соседству с Лахденпохским районом Карелии. Марокканского перебежчика заметили местные жители – мужчина пытался остановить проезжавшие мимо машины. По словам задержанного, до границы он добирался из Санкт-Петербурга.