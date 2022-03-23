Маршрутка попала в аварию в Петрозаводске (ВИДЕО)

Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус на перекрестке в Петрозаводске
ДТП произошло сегодня утром на кольцевой развязке на ул. Ленинградская.
Водитель легкового автомобиля не пропустил маршрутку, что привело к аварии.
Видеозапись с уличной камеры компании «Сампо. ру» и видеорегистратора одного из очевидцев размещена на странице группы «Подслушано у водителей ПТЗ» Вконтакте.
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