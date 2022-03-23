Маршрутка попала в аварию в Петрозаводске (ВИДЕО)

Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус на перекрестке в Петрозаводске

ДТП произошло сегодня утром на кольцевой развязке на ул. Ленинградская.

Водитель легкового автомобиля не пропустил маршрутку, что привело к аварии.

Видеозапись с уличной камеры компании «Сампо. ру» и видеорегистратора одного из очевидцев размещена на странице группы «Подслушано у водителей ПТЗ» Вконтакте.