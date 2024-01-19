Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

В карельской столице изменилось расписание новых автобусов.
Как говорится в сообщении паблика «Петрозаводск транспортный», изменилось расписание движения автобусов на городских маршрутах №№ 5, 14 и 29.
Изменения опубликованы здесь. Ранее мы сообщали о том, сколько пассажиров перевозят новые автобусы.
Отметим, транспортная реформа столицы Карелии проходит при участии математиков КарНЦ РАН.
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