Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

В карельской столице изменилось расписание новых автобусов.

Как говорится в сообщении паблика «Петрозаводск транспортный», изменилось расписание движения автобусов на городских маршрутах №№ 5, 14 и 29.



Изменения опубликованы здесь. Ранее мы сообщали о том, сколько пассажиров перевозят новые автобусы.



Отметим, транспортная реформа столицы Карелии проходит при участии математиков КарНЦ РАН.





