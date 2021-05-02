Маршруты общественного транспорта в Петрозаводске изменятся в День Победы

Троллейбусы и автобусы в Петрозаводске будут следовать в объезд улиц, которые перекроют 9 мая во время праздничных мероприятий.

Об этом сообщили в администрации города.



В День Победы будут частично перекрыты улицы Правды, Куйбышева, Пушкинская и проспект Карла Маркса.



Изменения коснутся троллейбусов № 1 и № 6, а также автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25 и 26.

Маршруты, которые следуют по улице Правды вдоль площади Кирова, будут двигаться в объезд – по проспектам Александра Невского и Комсомольскому, через Красноармейскую улицу и площадь Гагарина.

Троллейбус № 4 в этот день будет отменён.

Маршрут автобуса № 26 разделят на две части: от Кемской улицы до улицы Правды, а также от Чистой улицы до улицы Куйбышева и в обратных направлениях соответственно.



Подробная схема движения размещена на официальном сайте администрации Петрозаводска.