«Маршруты зимнего Петрозаводска»: для горожан и туристов разработали полезный буклет

В преддверии новогодних каникул мэрия разработала буклет «Маршруты зимнего Петрозаводска».

Администрация карельской столицы в преддверии праздников разработала буклет «Маршруты зимнего Петрозаводска». По мнению градоначальника Владимира Любарского, он будет интересен не только туристам, но и жителям города.



В буклете указаны памятники и музеи, рестораны и кафе, магазины карельских производителей и места дополненной реальности.



«Каникулы продолжительные – уверен, каждый сможет найти альтернативу долгому домашнему застолью и телевизору, ведь лучший отдых – на свежем воздухе, - написал Любарский в соцсети. - Буклет также анонсирует важные для города события – Рождественскую ярмарку, фестиваль «Гиперборея», лыжный фестиваль KareliaSkiFest. Он, конечно, в марте, но ведь и зима в Петрозаводске длинная».



По его словам, в буклете также есть QR-код, по которому можно перейти на сайт проекта «Вау, Карелия!» На ресурсе собраны анонсы концертов, выставок, мастер-классов и лекций.



«Маршруты зимнего Петрозаводска» можно найти в музеях, кафе, ресторанах и отелях города. На нескольких экземплярах глава столицы Карелии оставил новогодние пожелания.