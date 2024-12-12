Mash: состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось

Народного артиста России перевели в реанимацию.

Состояние Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония, сообщает телеграм-канал Mash.



Актёр опять в тяжёлом состоянии, пишет источник. Народного любимца перевели в реанимацию. Ранее Щербакова прооперировали после неудачного падения, и спустя время состояние улучшилось. Но послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме.



Артист в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Прогнозы положительные.

Как уточнил телеграм-канал, 11 декабря актёр встретил 75-летие на больничной койке. После травмы у него также развилась анемия из-за кровопотери.

Ранее мы писали о том, что врачи спасают жизнь актёру Борису Щербакову. У артиста сломано основание головы, проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица.

Напомним, любимец миллионов россиян попал в больницу со страшными травмами.