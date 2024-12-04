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Врачи спасают жизнь актёру Борису Щербакову

Новости. Происшествия
11:30, 06 Декабря 2024
фото: © olga kononenko / unsplash

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У артиста сломано основание головы, проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица.

Актёру Борису Щербакову диагностировали перелом черепа, он находится в состоянии средней тяжести, пишет  телеграм-канал Mash.

Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Ему наложили несколько швов.

Борис Васильевич находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Его уже успели перевести из одной больницы в другую. При необходимости положат в реанимацию. Сейчас медики делают всё, чтобы не допустить отёка мозга. После стабилизации состояния Щербакова должны прооперировать.

Перед госпитализацией актёра нашла жена — в районе часа ночи. Он лежал на лестничной клетке без сознания. Когда артист пришёл в себя, то жаловался на головную боль и головокружение. Помимо этого кардиограмма выявила нарушение сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Артист не может стоять и дотронуться пальцем до носа. С учётом травмы головы передвигается только на каталке лёжа.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста и и любимца миллионов россиян.

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