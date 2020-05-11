Маша Распутина в мини похвасталась стройными ногами

55-летняя певица порадовала своих поклонников жизнеутверждающими фото.

Исполнительница хитов "Я родилась в Сибири", "Ты меня не буди" за два дня до своего дня рождения решила начать поднимать настроение приунывших в самоизоляции фанатов. Поп-звезда опубликовала снимки, для которых снялась на стуле, пишет "Космополитен".

Маша выбрала белое мини-платье, которое обнажило ее главную гордость - знаменитые ноги. Певица позировала с лукавой улыбкой. Распутина посчитала, что эти кадры не нуждаются в ее комментариях.

Фанаты завалили артистку комплиментами. "Очаровательная!!! Красотка!!!", "Вам очень идет белый цвет!", "Очень стройная и красивая!", "Шикарное тело!", "Какие ножки", "Ноги отпад", "Секси", - написали фолловеры.