Машина похитителя канализационных люков заглохла на месте преступления в Петрозаводске

В Петрозаводске полицейские задержали с поличным похитителя канализационных люков, так как у него сломалась машина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились бдительные горожане. Они сообщили о том, что на одной из улиц неизвестный мужчина снял крышки канализационных люков, погрузил их в автомобиль и уже собирался уехать, однако по какой-то причине этого не сделал.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска. Они выяснили, что незнакомец, чьё поведение показалось гражданам подозрительным, — 33-летний ранее судимый местный житель. По версии дознания, он украл металлические крышки, а также лестницу-стремянку для канализационных колодцев и планировал вывезти похищенное в пункт приёма металлолома, но машина не завелась, так как закончилось топливо.

Полицейские изъяли три крышки и лестницу.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.