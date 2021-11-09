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Машина похитителя канализационных люков заглохла на месте преступления в Петрозаводске

Новости. Происшествия
18:40, 09 Ноября 2021
фото: © bryansknovosti.ru

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В Петрозаводске полицейские задержали с поличным похитителя канализационных люков, так как у него сломалась машина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились бдительные горожане. Они сообщили о том, что на одной из улиц неизвестный мужчина снял крышки канализационных люков, погрузил их в автомобиль и уже собирался уехать, однако по какой-то причине этого не сделал.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска. Они выяснили, что незнакомец, чьё поведение показалось гражданам подозрительным, — 33-летний ранее судимый местный житель. По версии дознания, он украл металлические крышки, а также лестницу-стремянку для канализационных колодцев и планировал вывезти похищенное в пункт приёма металлолома, но машина не завелась, так как закончилось топливо.

Полицейские изъяли три крышки и лестницу.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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Беня
2021-11-09 18:57:36
Надо запретить (не разрешить, а запретить - это просто и привиычно) прием люков у физиков. А еще лучше список шо низззя. И все :)
Мазурики обломятся и перестанут тырить люки :)
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