Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сотрудников Росгвардии попал в ДТП на кольцевом участке дороги в столице Карелии.

Столкновение произошло в пятницу, 4 сентября, на Кукковском кольце в Петрозаводске. Машина Росгвардии въехала на кольцевую часть дороги и протаранила передвигавшийся в попутном направлении автомобиль.

Видео происшествия было зафиксировано камерой наблюдения компании "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Джип очень старался увернуться, даже от перестроения отказался, но росгвардейцы - ребята тертые, от них просто так никто не уходил", - написал автор поста в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках.