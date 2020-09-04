Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Игорь Зубарев: После завершения работы Госкомиссии Карелии предстоит сделать еще многое для своего развития 5
04.09.2020 19:47
Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами (ВИДЕО) 1
04.09.2020 18:31
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ КАРЕЛИИ, МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ В КОРОНАВИРУС И ОРДЕН ПАРФЕНЧИКОВУ
04.09.2020 21:00
Валентина Пивненко: "Желание помогать Карелии – главный результат работы Госкомиссии" 6
04.09.2020 19:43
Было и стало: власти Петрозаводска рассказали о борьбе со свалками (ФОТО) 2
04.09.2020 18:00

Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:45, 05 Сентября 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео компании "Ситилинк"
Загрузка...

Автомобиль сотрудников Росгвардии попал в ДТП на кольцевом участке дороги в столице Карелии.

Столкновение произошло в пятницу, 4 сентября, на Кукковском кольце в Петрозаводске. Машина Росгвардии въехала на кольцевую часть дороги и протаранила передвигавшийся в попутном направлении автомобиль.

Видео происшествия было зафиксировано камерой наблюдения компании "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Джип очень старался увернуться, даже от перестроения отказался, но росгвардейцы - ребята тертые, от них просто так никто не уходил", - написал автор поста в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-05 16:53:37
Какое же тут столкновение. Культурно и вежливо слегка погладил. :)
кир
2020-09-05 15:50:54
И?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

04.09.2020 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 2
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2020 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»