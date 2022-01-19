Машина врезалась в столб и загорелась возле аэропорта «Петрозаводск» (ВИДЕО)

В Прионежском районе на подъезде к аэропорту в деревне Бесовец произошла авария.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео горящего автомобиля. По словам автора ролика, инцидент произошел перед деревней Бесовец.

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла 19 января в 21.40 на втором километре автодороги «подъезд к аэропорту» в Прионежском районе — 25-летний водитель автомобиля Audi A4 не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина загорелась.

На место ДТП выезжали медики, которые оказали помощь водителю иномарки. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.