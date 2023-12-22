«Машины застревают, люди пройти не могут», - жители Петрозаводска жалуются на заваленные снегом дворы

Горожане фотографируют заваленные снегом дворы, тротуары и дороги.

Так, фотографии дворовых дорог, по которым можно пробраться с большим трудом и реальным риском увязнуть, появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Тротуары на улице «Правды» в карельской столице завалены снегом, сообщили авторы поста.

«Хочется позвать кого-нибудь из вышестоящих, вручить им сани с ребенком и пусть они попробуют проехаться по дворам и особенно тротуарам!» — написали в сети.

К властям города обратились и пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Уважаемая администрация нашего города Петрозаводска!

Двор Анохина, 47 просто в ужасном состоянии, машины застревают, люди пройти не могут, к детскому саду не возможно пройти», — сообщил автор поста и разместил фотографии двора.

Фото: Artyom Sergeevich / ДТП Петрозаводска и Карелии