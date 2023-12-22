«Машины застревают, люди пройти не могут», - жители Петрозаводска жалуются на заваленные снегом дворы

Горожане фотографируют заваленные снегом дворы, тротуары и дороги.
Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Тротуары на улице «Правды» в карельской столице завалены снегом, сообщили авторы поста.
«Хочется позвать кого-нибудь из вышестоящих, вручить им сани с ребенком и пусть они попробуют проехаться по дворам и особенно тротуарам!» — написали в сети.
К властям города обратились и пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Уважаемая администрация нашего города Петрозаводска!
Двор Анохина, 47 просто в ужасном состоянии, машины застревают, люди пройти не могут, к детскому саду не возможно пройти», — сообщил автор поста и разместил фотографии двора.
Фото: Artyom Sergeevich /
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