Машу Распутину уличили в очередной пластической операции

Поклонники пришли в ужас от увиденного.

Сейчас артистке 55 лет, но она, как и прежде, может похвастаться стройной фигурой и ямочками на щеках, ставшими ее визитной карточкой. А вот другие части тела вызывают беспокойство у многочисленных фанатов, пишет издание "Дни.ру".

Распутина опубликовала в Instagram две фотографии, снявшись с необычного ракурса. Поклонники обратили внимание на нос звезды, якобы претерпевший изменения.

По словам певицы, она тщательно ухаживает за собой, поддерживает хорошую форму и правильно питается. А заодно следит за внешностью своего мужа Виктора Захарова.