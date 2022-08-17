Маски возвращаются в магазины крупной торговой сети, работающей в Карелии

Торговая сеть «Магнит» с 23 августа ввел масочный режим для сотрудников магазинов и распределительных центров.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

«С сегодняшнего дня компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим», — сообщил ретейлер.

Масочный режим начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров. Кроме того, «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах, отмечают в компании.

Розничная сеть решила усилить меры по защите работников и покупателей от коронавирусной инфекции на фоне роста заболеваемости в стране.

В магазинах и офисах розничной сети продолжают действовать меры по профилактике коронавирусной инфекции для покупателей и персонала. Сотрудники с повышенной температурой не допускаются к работе, в торговых точках регулярно дезинфицируются помещения и поверхности (тележки, кассы и другое торговое оборудование). В магазинах покупатели могут воспользоваться антисептиком, на кассах установлены специальные защитные экраны, отметил ретейлер.