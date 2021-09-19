Масляный сервис для ŠKODA от 3 990₽!

Знаете ли Вы, что двигатель – сердце автомобиля?

Конечно «Да», ответит любой автовладелец.

Очевидный ответ, но тем не менее, многие забывают о необходимости качественной регулярной заботы об этом автомобильном агрегате.

Высококачественное оригинально масло VAG специально создано, чтобы обеспечить долговечность и эффективность работы двигателя Вашего а/м ŠKODA.

Официальный дилер ŠKODA КМ-Центр приглашает автовладельцев ŠKODA старше 5-ти лет на Масляный сервис

Замена масла для автомобилей ŠKODA старше 5-ти лет от 3 990₽!

Акция включает в себя:

Оригинальное моторное масло VAG (параметры в соответствии с рекомендациями Производителя);

Оригинальный масляный фильтр;

Оригинальную сливную пробку с уплотнительным кольцом;

Работы по замене масла;

Технологическую мойку автомобиля;

Гарантию на работы и запасные части.

По результатам выполнения масляного сервиса вносится отметка в сервисную книжку о замене масла у официального дилера ŠKODA, что повышает стоимость Вашего автомобиля в случае его дальнейшей продажи.

СТОИМОСТЬ МАСЛЯНОГО СЕРВИСА ПО АКЦИИ:

Записаться на сервис по акции «Масляный сервис» можно по телефону 8 (8142) 59-33-99 или на сайте КМ-Центр.

Ждем Вас на Масляный сервис в КМ-Центр!

Официальный дилер ŠKODA «КМ-Центр»

г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 55, стр. 3.

Тел.: + 7 8142 59 33 99

E-mail: km@km-auto.ru

Сайт: www.km-auto.ru

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