Масляный сервис для ŠKODA от 3 990₽!

Знаете ли Вы, что двигатель – сердце автомобиля?
Конечно «Да», ответит любой автовладелец.
Очевидный ответ, но тем не менее, многие забывают о необходимости качественной регулярной заботы об этом автомобильном агрегате.
Высококачественное оригинально масло VAG специально создано, чтобы обеспечить долговечность и эффективность работы двигателя Вашего а/м ŠKODA.
Официальный дилер ŠKODA КМ-Центр приглашает автовладельцев ŠKODA старше 5-ти лет на Масляный сервис
Замена масла для автомобилей ŠKODA старше 5-ти лет от 3 990₽!
Акция включает в себя:
По результатам выполнения масляного сервиса вносится отметка в сервисную книжку о замене масла у официального дилера ŠKODA, что повышает стоимость Вашего автомобиля в случае его дальнейшей продажи.
СТОИМОСТЬ МАСЛЯНОГО СЕРВИСА ПО АКЦИИ:
Записаться на сервис по акции «Масляный сервис» можно по телефону 8 (8142) 59-33-99 или на сайте КМ-Центр.
Ждем Вас на Масляный сервис в КМ-Центр!
Официальный дилер ŠKODA «КМ-Центр»
г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 55, стр. 3.
Тел.: + 7 8142 59 33 99
E-mail: km@km-auto.ru
Сайт: www.km-auto.ru
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