Масштабное ралли "перекроет" движение на трассах в Карелии

В Лахденпохском районе в очередной раз состоится ралли "Белые ночи", сообщили в Минспорта Карелии.

Гонки пройдут 21 и 22 августа.

Впервые гонки прошли в 1963 году и стали местным брендом.

Трасса проходит по уникальным грунтовым дорогам, которые считаются одними из самых сложных и интересных в России. Ее протяженность – 424 км, из которых 134 км – это дистанция 12 скоростных участков.

На время проведения гонок будет закрыто движение на отдельных участках дорог.

В прошлом году гонки проходили в июне.