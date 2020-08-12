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Масштабное ралли "перекроет" движение на трассах в Карелии

Новости. Спорт
08:05, 13 Августа 2020
фото: © srmax.ru / Max Morozov
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В Лахденпохском районе в очередной раз состоится ралли "Белые ночи", сообщили в Минспорта Карелии.

Гонки пройдут 21 и 22 августа.

Впервые гонки прошли в 1963 году и стали местным брендом.

Трасса проходит по уникальным грунтовым дорогам, которые считаются одними из самых сложных и интересных в России. Ее протяженность – 424 км, из которых 134 км – это дистанция 12 скоростных участков.

На время проведения гонок будет закрыто движение на отдельных участках дорог.

В прошлом году гонки проходили в июне.

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Комментарии

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карел
2020-08-13 08:11:04
Хаос в голове чиновников . то проводят мероприятия , то запрещают .
Гость
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