Масштабный потоп случился в туалете разваливающегося дома в Петрозаводске (ФОТО)

Вода из унитаза хлестала в одном из деревянных строений карельской столицы.

Потоп в санузле произошел в доме, расположенном в Петрозаводске по адресу улица Ровио 2а. Фото с места событий размещено в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

"Вот в таких нечеловеческих условиях живут люди на Ровио 2а. И никому нет до этого никакого дела", - гласит надпись, сопровождающая пост.

В районе, в котром находится постройка, о которой сообщается в соцсети, стоят ветхие деревянные дома. Ранее уже горожане пытались привлечь внимание властей к плачевному состоянию этих жилищ. Так, осенью 2020 года на фасаде деревянной построки по адресу Лыжная, 20 в Петрозаводске появился плакат с надписью "Даже в юбилейный год Карелии у власти не находится средств для расселения жильцов из полусгоревшей развалины".

Ранее в Карелии жители ряда населенных пунктов страдали из-за заморозки труб. Люди в период сильных морозов оказались без воды. Прокуратура начала проверки обстоятельств аварий.