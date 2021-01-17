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Масштабный потоп случился в туалете разваливающегося дома в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:14, 18 Января 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК
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Вода из унитаза хлестала в одном из деревянных строений карельской столицы.

Потоп в санузле произошел в доме, расположенном в Петрозаводске по адресу улица Ровио 2а. Фото с места событий размещено в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

"Вот в таких нечеловеческих условиях живут люди на Ровио 2а. И никому нет до этого никакого дела", - гласит надпись, сопровождающая пост.

В районе, в котром находится постройка, о которой сообщается в соцсети, стоят ветхие деревянные дома. Ранее уже горожане пытались привлечь внимание властей к плачевному состоянию этих жилищ. Так, осенью 2020 года на фасаде деревянной построки по адресу Лыжная, 20 в Петрозаводске появился плакат с надписью "Даже в юбилейный год Карелии у власти не находится средств для расселения жильцов из полусгоревшей развалины".

Ранее в Карелии жители ряда населенных пунктов страдали из-за заморозки труб. Люди в период сильных морозов оказались без воды. Прокуратура начала проверки обстоятельств аварий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-18 16:48:06
Цивилизация не коснулась этого дома, как многих других, ему подобных.
David
2021-01-18 16:40:38
Это прорыв!
театральный критик
2021-01-18 16:25:46
набросают прокладок с памперсами, а трудолюбивым парням чисти потом за засранцами
Гость
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