Масштабы пьянства за рулем в Карелии показали подсчеты ГИБДД

За три месяца 2022 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 242 водителя в состоянии опьянения.

Из общего числа задержанных 32 водителя сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 9 апреля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.



Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила, что сотрудники несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети и т. д.

Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.