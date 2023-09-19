Массивный тополь придавил микроавтобус в Петрозаводске

Житель Петрозаводска показал огромное рухнувшее на микроавтобус дерево.
Житель Петрозаводска зафиксировал на фото упавшее на микроавтобус дерево.
Фотографии упавшего дерева появились в паблике « Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Как сообщил автор фотографии, дерево упало на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.
Судя по фото, огромный тополь накрыл своей массой автомобиль и продавил крышу микроавтобуса.
«Вот что творят большие деревья», — отметил под постом один из горожан.
Автор публикации также справшивает у знающих горожан: "Как в такой ситуации быть, куда обращаться и что делать?"
В комментариях к посту пользователи сети продолжили обсуждение темы и дали советы автору публикации.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание