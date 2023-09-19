Массивный тополь придавил микроавтобус в Петрозаводске

фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Житель Петрозаводска показал огромное рухнувшее на микроавтобус дерево.

Житель Петрозаводска зафиксировал на фото упавшее на микроавтобус дерево.

Фотографии упавшего дерева появились в паблике « Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как сообщил автор фотографии, дерево упало на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.

Судя по фото, огромный тополь накрыл своей массой автомобиль и продавил крышу микроавтобуса.

«Вот что творят большие деревья», — отметил под постом один из горожан.

Автор публикации также справшивает у знающих горожан: "Как в такой ситуации быть, куда обращаться и что делать?"

В комментариях к посту пользователи сети продолжили обсуждение темы и дали советы автору публикации.