Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)

В ночь с пятницы на субботу у входа в кафе "Мангал" группа людей устроила драку.

Драка на входе в кафе "Мангал", расположенного на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске, произошла в пять часов утра.

Конфликт случился на крыльце заведения, затем драка продолжилась в окрестностях кафе. В схватке участвовали несколько человек.

Видео инцидента попало в объектив камеры наблюдения "Ситилинк".

Летом прошлого года жители окрестных домов требовали закрыть кафе "Мангал", поскольку его посетители "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома